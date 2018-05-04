أمن الإسكندرية: عقار محرم بك صدر له قرار إزالة ولم ينفذ

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكدت مديرية أمن الإسكندرية فى بيان لها، أنه تم إخطارها من قبل قسم شرطة محرم بك، بسقوط جزء من العقار رقم 16 شارع الكواكب بمنطقة غربال دائرة القسم، وانتقل مأمور القسم وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتهم.

وبالفحص، تبين أن العقار مساحته 86 متر بناء قديم أسقف خرسانيه وحوائط حامله، ملك ورثه "ا.ا" مكون من طابق أرضى وطابقين علويين وحجرتين أعلى سطح العقار، بكل طابق شقة يقطنه 3 أسر، وسقوط سقف إحدى غرف الطابق الثانى علوى حتى سطح الأرض، نتج عن ذلك إصابة "ح.ح.ح" بائع، ونجله "ح.ح.ح" 17 سنه، "م.م.ع" 64 سنة سائق، وزوجته "ع.ع.ع" 60 سنة ربه منزل، ونجلهم "ك.ح.ح" 14 سنه طالب، و"م.م.م" 29 سنه، عامل، وجميعهم من قاطنى الطابق الأول علوى والغرفتين أعلى السطح، مصابين باشتباه كسور وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى الرئيسى الجامعى الجمهورية العام للعلاج (حالتهم مستقرة )، تم إخطار عمليات المحافظة.

وأفاد مهندس الحى، بأنه صدر قرار سابق بإزالة العقار حتى الطابق الأرضى، ولَم يتم تنفيذه لرفض قاطنيه الإخلاء، وتم وضع الحواجز الحديدية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بيك، وجارى العرض على النيابة.