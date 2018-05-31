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7853 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الخميس، 31 مايو 2018 11:44 ص
7853 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7853 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 93 مخالفة تجاوز سرعة، و1889 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 85 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 23 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و83 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 32 دراجة بخارية وسيارة.

 

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