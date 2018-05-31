video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

30 سياسيا فى ويلز يدعون لإجراء استفتاء على أى صفقة نهائية تتعلق بالبريكست

الخميس، 31 مايو 2018 11:36 ص
30 سياسيا فى ويلز يدعون لإجراء استفتاء على أى صفقة نهائية تتعلق بالبريكست تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا أكثر من 30 سياسيا فى ويلز إلى إجراء استفتاء ثان على أى صفقة نهائية تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتقول مجموعة من نواب حزب العمال، وقادة المجالس المحلية فى رسالة مفتوحة أن الصفقة النهائية ستكون "كبيرة جدا" بحيث لا يمكن تركها للتصويت فى البرلمان البريطانى، وترفض حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء ثان .

وتضع الرسالة مزيدا من الضغوط على قيادة حزب العمال فى المملكة المتحدة لتغيير سياستها تجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويتفاوض المسئولون والوزراء البريطانيين حاليا مع نظرائهم فى بروكسل، حيث من المقرر أن تغادر البلاد رسميا الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019.

وتماشيا مع الجدول الزمنى الرسمى لمدة عامين لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تخطط المملكة المتحدة والتكتل التوصل إلى اتفاق فى الخريف، والذى سيتم التصويت عليه من قبل النواب فى البرلمان .

وفى رسالة مفتوحة منسقة من قبل مجموعة حملة "ويلز من أجل أوروبا" المناهضة للخروج من الاتحاد الأوروبى - والتى وقعها 31 من كبار السياسيين الويلزيين - قالت " الجميع فى ويلز يتمتعون بحسن النية، من جميع الأحزاب أن يقفوا معنا فى دعوة نوابنا إلى التعهد بدعم تصويت الشعب على الاتفاق النهائى على البريكست".

وتقول الرسالة "هل ستكون الصفقة الصحيحة لشعب ويلز وبقية المملكة المتحدة؟ هل ستضمن مستقبلا جيدا لشبابنا وتسمح لهم بالازدهار؟ هل ستساعد على حماية وتنمية عدد من الوظائف التى تتطلب مهارة عالية والتى تحتاجها ويلز؟"

وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى ضغوطا كبيرة من داخل حزب المحافظين أيضا بشأن شروط الخروج من التكتل الأوروبى وما إذا كانت ستتبع مبدأ الخروج الصعب أم السهل من أوروبا، حيث تثار قضية الشراكة الجمركية مع الاتحاد، وما لها من تأثير مباشر على قضية الحدود الحساسة بين الأيرلنديتين الشمالية والجنوبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقارير: خلاف بين وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا بسبب بريكست

واردات بريطانيا من السيارات الكهربائية فى خطر بسبب بريكست

تونى بلير: حزب العمال سيدفع ثمنًا باهظًا لرفضه محاربة "بريكست"

وزير الخارجية البريطانى يطالب بمنح "ماى" مزيدا من الوقت فى مفاوضات "بريكست"

ويلز

بريطانيا

بريكست

الاتحاد الاوروبى

حمله ويلز من اجل اوروبا




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة