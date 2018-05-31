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الخميس، 31 مايو 2018 07:52 م
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ولى عهد أبوظبى يصل إلى موسكو للقاء الرئيس الروسى

الخميس، 31 مايو 2018 07:40 م
ولى عهد أبوظبى يصل إلى موسكو للقاء الرئيس الروسى محمد بن زايد
أبوظبى (أ ش أ)
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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الخميس، إلى موسكو فى زيارة رسمية لروسيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه من المقرر أن يلتقى محمد بن زايد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، ومستشار الأمن الوطنى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، إلى جانب السفير الإماراتى لدى روسيا معضد حارب مغير الخييلى.

 


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