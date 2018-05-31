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وكيل "القوى العاملة": مد التصويت بلجان الانتخابات العمالية حتى الإفطار

الخميس، 31 مايو 2018 01:47 م
وكيل "القوى العاملة": مد التصويت بلجان الانتخابات العمالية حتى الإفطار محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، إنه أعطى تعليماته بمد التصويت باللجان الانتخابية على مستوى 13 تصنيفا نقابيا، ضمن المرحلة الثانية لانتخابات تشكيلات المنظمات العمالية بالدورة النقابية 2018/2022، وذلك حتى أذان المغرب.
 
وأشار وكيل أول وزارة القوى العاملة، فى تصريحات له إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالسماح للناخبين الذين يأتون بعد الإفطار بالادلاء بأصواتهم.
 
وأضاف عيسى، أن ذلك القرار جاء نتيجة تأخر بعض اللجان فى الفتح حتى الساعة 12، حيث مقررًا لها أن تفتح فى التاسعة صباحا.

 


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