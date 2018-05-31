وفاة 7 أشخاص على الأقل بسبب فيروس "القُراد" بكوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية وفاة 7 أشخاص جراء فيروس مميت ينتقل عن طريق القُراد.

ونقلت إذاعة "كى بى إس " الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه منذ يوم 25 مايو الجارى تم الإبلاغ عن 18 حالة من حالات نقص الصفائح الحاد، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص.

وكان معظم المرضى المصابين بالمرض هذا العام فوق سن الستين، وقد تعرض العديد منهم للعض من قبل حشرات القراد فى أثناء العمل فى المناطق الزراعية أو البحث عن علف للماشية فى الغابات.

وينتقل المرض عن طريق القراد بين شهرى أبريل ونوفمبر، وتشمل أعراضه ارتفاعًا فى درجة الحرارة والغثيان والقيء والإسهال والانخفاض فى الشهية، ولا توجد علاجات أو لقاحات معروفة لهذا المرض.

وحثت وكالة مكافحة الأمراض على توخى الحذر عند ممارسة الأنشطة فى الهواء الطلق، وأوصت بارتداء أكمام طويلة وتجنب الاتصال المباشر بالأعشاب.