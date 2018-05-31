وصول 4 آلاف و580 معتمرا قادمين من الأراضى المقدسة

كتب محمد طنطاوى

استقبل مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 آلاف و580 معتمرا عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار، ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد .

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى 14 رحلة جوية قادمة من مطار جدة الدولي ، بينما وصلت 4 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان فى استقبالهم فرق من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى، ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

كما وصلت 4 رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، و3 رحلات أخرى تابعات لشركات خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى رقم 2 بالمطار الجديد، وصالة رقم 1 بالمطار القديم.

وتقوم مصر للطيران خلال الموسم الحالى بتسيير جسر جوى بين الأراضى المصرية والسعودية، لنقل ما يقرب من 45 ألف معتمر خلال عمرة شهر رمضان، وتستمر الرحلات حتى 3 يونيو، على أن تبدأ أولى رحلات العودة في 12 يونيو وتنتهي في 30 يونيو.