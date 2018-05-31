وزير بريطانى يناشد إسرائيل عدم إزالة قرية بدوية بالضفة الغربية

(أ ف ب)

ناشد وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت، إسرائيل عدم هدم قرية خان الاحمر البدوية فى الضفة الغربية المحتلة بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التى قدّمت إليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.

والأسبوع الماضى حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا لصالح إزالة القرية البدوية التى تقع على مقربة من مستوطنات إسرائيلية شرقى القدس ويعيش فيها 180 شخصا فى مساكن أغلبها من الصفيح وذلك على الرغم من حملة شاركت فيها حكومات أوروبية للحؤول دون هدمها.

وأجازت المحكمة لوزارة الدفاع إزالة القرية بدعوى أن مساكنها شيّدت من دون تراخيص بناء.

والأربعاء زار الوزير البريطانى القرية ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التروّى وعدم المباشرة بإزالة القرية.

وقال بورت لوكالة فرانس برس أثناء زيارته القرية "نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك" لمساكن القرويين.

وحذّر الوزير البريطانى من ان اى إعادة إسكان لأبناء خان الأحمر بالقوة فى مكان آخر هو امر "يمكن اعتباره فى نظر الأمم المتحدة عملية نقل سكان"، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.