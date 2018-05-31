وزير الدفاع يلتقى وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكى.. ويؤكد عمق العلاقات

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة النائب داريل ايسا رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومى الذى يزور مصر حاليا، تناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وأكد الفريق أول صدقى صبحى على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يدعم المساعى المشتركة للسلام والتنمية والتصدى للتحديات الراهنة التى تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأمريكى بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات ، مؤكدين علي أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين علي كافة الأصعدة في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية .

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة .