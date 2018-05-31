video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع يلتقى وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكى.. ويؤكد عمق العلاقات

الخميس، 31 مايو 2018 03:10 م
وزير الدفاع يلتقى وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكى.. ويؤكد عمق العلاقات جانب من اللقاء
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة النائب داريل ايسا رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومى الذى يزور مصر حاليا، تناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

 

وأكد الفريق أول صدقى صبحى على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يدعم المساعى المشتركة للسلام والتنمية والتصدى للتحديات الراهنة التى تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأمريكى بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات ، مؤكدين علي أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين علي كافة الأصعدة في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية

 

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفريق أول صدقى صبحى يلتقى وزير الدولة الأوغندى لشؤون المحاربين القدامى

وزير الداخلية لصدقى صبحى: نخوض حربا مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب

القوات المسلحة

الجيش المصرى

الكونجرس الامريكى

صدقى صبحى




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة