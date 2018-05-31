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هيئة فلسطينية: خطوات احتجاجية لمئات الأسرى الأسبوع المقبل

الخميس، 31 مايو 2018 10:05 ص
هيئة فلسطينية: خطوات احتجاجية لمئات الأسرى الأسبوع المقبل رئيس هيئة شئون الأسرى عيسى قراقع
رام الله (أ ش أ)
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قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن مئات الأسرى الإداريين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى سيبدؤون الأسبوع المقبل بخطوات تصعيدية تبدأ بالإضراب عن الطعام بشكل تدريجى ومنظم.

واضاف قراقع فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الخميس أن 500 اسير إدارى يقبعون فى سجون الاحتلال اتخذوا قرارهم بعدم المثول أمام المحاكم الاسرائيلية لممارسة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الاداري، مهددين بخطوات تصعيدية ابتداء من الشهر القادم.

وتوقع قراقع أن تمارس سلطات الاحتلال الاسرائيلى عمليات قمع غير مسبوقة وعزل لإنهاء هذا الاضراب المقرر وأن يواجه بقوة كما حصل فى إضراب عام 2017، داعيا كافة ابناء الشعب الفلسطينى إلى مساندة هذا الاضراب.

يذكر أن الاعتقال الإدارى هو الاعتقال الذى يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام ،ويكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد النشطاء الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.

 


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