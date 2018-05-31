نمو أضعف من المتوقع لأسعار المنازل البريطانية فى مايو

رويترز

كشفت بيانات لشركة نيشن وايد للرهن العقارى، اليوم الخميس، أن أسعار المنازل البريطانية زادت بوتيرة أضعف من المتوقع فى مايو فى أحدث مؤشر على مدى تباطؤ سوق الإسكان فى بريطانيا منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016.

وارتفعت أسعار المنازل 2.4 % فى سنة حتى مايو انخفاضا من زيادة بنسبة 2.6 % فى أبريل . وتقل هذه الزيادة عن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 3% فى استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن الأسعار انخفضت 0.2% مقارنة مع أبريل وهو ثالث انخفاض على أساس شهرى فى العام الجارى.