نماذج دبلوماسية مشرفة.. الجالية المصرية بالكويت تشيد بجهود القنصلية المصرية

كتب أحمد جمعة

أشادت الجالية المصرية فى دولة الكويت بجهود القنصلية العامة برئاسة السفير طارق القونى والقنصل العام هويدا عصام.

وسجل مراجعو القنصلية المصرية بدولة الكويت إشادتهم بالأداء المتميز لأعضاء البعثة الدبلوماسية فى الكويت تحت قيادة السفير طارق القونى. مشيدين بالقنصل عبداللطيف شعير مسئول قسمى التصديقات والتوكيلات بالقنصلية، معربين عن تقديرهم لأسلوبه الدبلوماسى الرفيع فى التعامل مع العدد الكثيف من المواطنين المصريين، معتبرين أنه يمثل نموذج واعد لشباب الدبلوماسية المصرية العريقة.

وأبرزت صحيفة الشاهد الكويتية الدور المتميز الذى تقوم به القنصلية المصرية فى الكويت، مشيدة بشباب الدبلوماسية المصرية فى أدائهم الراقى والدبلوماسى الرفيع فى التعامل مع المواطنين.