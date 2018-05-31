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الخميس، 31 مايو 2018 09:29 م
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نائب عمال مصر يفوز بعضوية مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير

الخميس، 31 مايو 2018 09:06 م
نائب عمال مصر يفوز بعضوية مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب
كتب محمود راغب
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فاز عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعضوية مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، حيث حصل على المركز الأول من بين 9 مرشحين.

 

وأكد عبد المنعم الجمل، أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع العام فى الفترة الحالية، وهو ما سيتم التركيز عليه فى الفترة الراهنة، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجه شركات القطاع العام.

 

وأشار عبد المنعم الجمل إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع مجلس الإدارة على الارتقاء بالشركة، وتطويرها، وكذلك الحفاظ على كافة مكتسبات وحقوق العمال المشروعة.

 

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