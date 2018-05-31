video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موقع مكسيكى: قطر ستضطر إلى بيع نجمها نيمار قبل 8 يونيو المقبل

الخميس، 31 مايو 2018 02:35 م
موقع مكسيكى: قطر ستضطر إلى بيع نجمها نيمار قبل 8 يونيو المقبل نيمار
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قال موقع "بلاستينج نيوز" المكسيكى، إن الأزمات المتتالية تضرب فريق باريس سان جيرمان المملوك لقطر، ما سيجعل الدوحة تتخلى عن نجمها المفضل البرازيلى "نيمار دا سيلفا"، الذى تستغل وجوده للحفاظ على صورتها أمام العالم بعد اتهامها بأنها تمول وتدعم الإرهاب فى العالم، وذلك قبل 8 يونيو المقبل، حيث قررت هيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" الحكم على نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى قضية مخالفته قانون اللعب المالى النظيف.

وأشار الموقع إلى أن النادى الفرنسى سيضطر إلى بيع لاعبين أما أن يتعرض لغرامة كبيرة أو حظر اللعب فى دورى الأبطال، وهو ما يعتبر سيناريو كارثى بالنسبة لقطر، حيث ستضطر إلى بيع نجمها الكبير نيمار أو أنها ستضطر إلى بيع كيليان مبابى.

وأكد الموقع أن فى الأشهر القليلة الماضية بدا نيمار غير مهتما بالمشروع القطرى، ولذلك فمن المتوقع أن يغادر النادى، فنيمار كان ينتظر فرصة مثل ما يحدث الآن لترك الفريق الفرنسى، خاصة وأن قطر متمسكة به، وهذه الطريقة هى الوحيدة التى يستطيع من خلالها ترك الفريق الفرنسى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كأس العالم 2018.. إصابة نيمار تثير الذعر فى تدريبات البرازيل

لقب كأس العالم ينحصر بين الرباعى الكبير.. الألمان حامل اللقب أبرز المرشحين.. تيتى يعيد البرازيل للصورة بقيادة نيمار.. إسبانيا تنافس بجيل جديد من القطبين.. وكتيبة نجوم فرنسا فرسان الرهان

قطر

نيمار

الفريق الفرنسى

باريس سان جيرمان

الفيفا




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة