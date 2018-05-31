موقع مكسيكى: قطر ستضطر إلى بيع نجمها نيمار قبل 8 يونيو المقبل

كتبت فاطمة شوقى

قال موقع "بلاستينج نيوز" المكسيكى، إن الأزمات المتتالية تضرب فريق باريس سان جيرمان المملوك لقطر، ما سيجعل الدوحة تتخلى عن نجمها المفضل البرازيلى "نيمار دا سيلفا"، الذى تستغل وجوده للحفاظ على صورتها أمام العالم بعد اتهامها بأنها تمول وتدعم الإرهاب فى العالم، وذلك قبل 8 يونيو المقبل، حيث قررت هيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" الحكم على نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى قضية مخالفته قانون اللعب المالى النظيف.

وأشار الموقع إلى أن النادى الفرنسى سيضطر إلى بيع لاعبين أما أن يتعرض لغرامة كبيرة أو حظر اللعب فى دورى الأبطال، وهو ما يعتبر سيناريو كارثى بالنسبة لقطر، حيث ستضطر إلى بيع نجمها الكبير نيمار أو أنها ستضطر إلى بيع كيليان مبابى.

وأكد الموقع أن فى الأشهر القليلة الماضية بدا نيمار غير مهتما بالمشروع القطرى، ولذلك فمن المتوقع أن يغادر النادى، فنيمار كان ينتظر فرصة مثل ما يحدث الآن لترك الفريق الفرنسى، خاصة وأن قطر متمسكة به، وهذه الطريقة هى الوحيدة التى يستطيع من خلالها ترك الفريق الفرنسى.