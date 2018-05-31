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موقع مختص بمكافحة الإرهاب يحذر من محاولات قطر للسيطرة على سواحل الصومال

الخميس، 31 مايو 2018 11:03 ص
موقع مختص بمكافحة الإرهاب يحذر من محاولات قطر للسيطرة على سواحل الصومال تميم بن حمد
كتب: أحمد علوى
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حذرت تقارير إعلامية غربية من أن إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ بدأت تنصب شباكها جيدا حول الصومال، ذلك البلد الأفريقى الذى يعانى الكثير من المشكلات وفى مقدمتها الفقر والبطالة وتردى الخدمات والبنى التحتية، وذلك للبحث عن موطئ قدم فى القارة السمراء لنشر التطرف والخراب فى تلك البقعة من العالم.

 

وفى تقرير نشره موقع "كريستال آيز" المتخصص فى رصد ومكافحة الإرهاب، قال خبراء ومختصون إن قطر تحاول توسيع نفوذها حول المنطقة المجاورة لها، كما تشكل الصومال واحدة من الأهداف القطرية فى هذا المجال، موضحين أن قطر تحاول كسب السيطرة على سواحل الصومال.

 

وأضاف "من خلال الإرهاب تسعى قطر إلى إضعاف الحكومة والمجتمع الصوماليين. وحين يصبح الصومال ضعيف، سيصير من الأسهل على قطر السيطرة على مؤسسات تلك الدولة وفى نهاية المطاف على الساحل الصومالى الذى يجاور البحر الأحمر".

 

ووفقا للموقع المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، فأن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه قطر الآن يبدو أنه ميناء مدينة مقديشو. قد تسيطر قطر على الميناء وتستخدمه كمرفأ بالإضافة إلى تحويله لقاعدة عسكرية لكن تحت غطاء عمليات التطوير والاستثمار فى ذلك الميناء.


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