موجز أخبار الساعة 1 .. فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية 1يونيو

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للمدارس الرسمية، وذلك على الموقع الرسمى للوزارة خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر.

قال حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية لرويترز، اليوم الخميس، إن مصر رفضت شحنة قمح روسية حجمها 63 ألف طن لاحتوائها على مستويات من فطر الإرجوت الشائع فى الحبوب تتجاوز المستوى المسموح به.

قال الشيخ صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن التوقيتُ الحاليُّ لصلاة الفجر وهو توقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة صحيحٌ قطعًا ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، ومما يلزم تنبيه الناس إليه: أنَّ أمرَ العباداتِ الجماعيةِ المُشتَرَكةِ في الإسلام مَبنِيٌّ على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة؛ ودار الإفتاء المصرية .

افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل محطة المنشأة للسكك الحديدية بمحافظة سوهاج بعد انتهاء أعمال رفع كفاءتها وتطويرها بإجمالى تكلفة 5.4 مليون جنيه، كما أنه من المقرر أن يفتتح الوزير اليوم خلال جولته محطة أبوتيج للسكك الحديدية (بمحافظة أسيوط) بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بإجمالى تكلفة 5.4 مليون جنيه .

تقدم 4 مواطنين ببلاغ للأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بتضررهم وآخرين من صاحبى شركة مواد غذائية بمدينة الفيوم، بعد دخولهم معهما فى شراكة بمبلغ 20 مليون جنيه، وتوقفهما عن دفع الأرباح، وامتناعهما عن رد المبلغ الأصلى.

انطلقت انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات العمالية، حيث توافد العمال إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية 2018 - 2022.

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب شقيقتيها، إثر تناولهن وجبة أرز بلبن معدة منذ 3 أيام وفاسدة، وذلك بمنزلهم بقرية سنهور بمحافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حذرت تقارير إعلامية غربية من أن إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ بدأت تنصب شباكها جيدا حول الصومال، ذلك البلد الأفريقى الذى يعانى الكثير من المشكلات وفى مقدمتها الفقر والبطالة وتردى الخدمات والبنى التحتية، وذلك للبحث عن موطئ قدم فى القارة السمراء لنشر التطرف والخراب فى تلك البقعة من العالم.

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الخميس، لجان معهد 6 أكتوبر بنين، لمتابعة سير امتحان الفيزياء للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية، وخلال تفقده اللجنة تم ضبط طالب بكلية هندسة الزقازيق يؤدى الامتحان بدل طالب آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمه للشرطة وإلغاء امتحان الطالب الثانوى واعتبار العام عام رسوب.