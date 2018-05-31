video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة أنقذوا الطفولة: أكثر من نصف أطفال العالم تهدر طفولتهم بسبب الفقر

الخميس، 31 مايو 2018 12:09 م
منظمة أنقذوا الطفولة: أكثر من نصف أطفال العالم تهدر طفولتهم بسبب الفقر معاناة الأطفال - صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قال تقرير جديد صادر عن منظمة أنقذوا الأطفال، إن أكثر من نصف أطفال العالم ربما سرقت منهم طفولتهم بسبب الفقر والصراع والتمييز على أساس النوع، وذلك بحسب ما ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية.

 

التقرير الذى صدر قبل يوم من اليوم العالمى للأطفال الذى يوافق الأول من يونيو، يكشف أن 1.2 مليار طفل يواجهون خطر أيا من هذه التهديدات، فى حين أن 153 مليون طف يتعرضون لثلاثتها.

 

وقال ديفيد رايت، المدير الإقليمى للمنظمة فى بيان "إن أكثر من نصف أطفال العالم تبدأ حياتهم فى التعرض لكبت لأنهم فتيات، أو لأنهم فقراء أو لأنهم ينشأون فى مناطق حرب". وأضاف أن الزواج المبكر وعمالة الأطفال وسوء التغذية هى بعض الأحداث المغيرة للحياة التى قد تسرق من الأطفال طفولتهم.

 

وأصدرت المنظمة المؤشر الثانى "لنهاية الطفولة"، والذى يرتب 175 دولة من حيث المخاطر التى يتعرض لها الأطفال والتى تشمل الموت وسوء التغذية وغياب التعليم والعمل والزواج القسرى. وفى حين أن أغلب العالم قد شهد تحسنا عن العام الماضى، فأن الأوضاع الخاصة بالأطفال قد ساءت فى 40 دولة.

 

وكانت أكثر عشر دول خطورة للأطفال أفريقية، وأخطرها النيجر ومال وجمهورية أفريقيا الوسطى، فى حين أن سنغافورة كانت أفضل الدول للأطفال وتلتها النرويج والسويد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفلة وإصابة شقيقتيها بعد تناولهن وجبة أرز بلبن فاسدة بمنزلهن بالفيوم

عزة لبيب مشرفاً على عروض مسرح الطفل بالمهرجان القومى للمسرح المصرى

الاطفال

انقذوا الطفولة

اليوم العالمى للطفولة

الفقر

الصراع

التمييز

سوء التغذية




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة