منظمة أنقذوا الطفولة: أكثر من نصف أطفال العالم تهدر طفولتهم بسبب الفقر

كتبت ريم عبد الحميد

قال تقرير جديد صادر عن منظمة أنقذوا الأطفال، إن أكثر من نصف أطفال العالم ربما سرقت منهم طفولتهم بسبب الفقر والصراع والتمييز على أساس النوع، وذلك بحسب ما ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية.

التقرير الذى صدر قبل يوم من اليوم العالمى للأطفال الذى يوافق الأول من يونيو، يكشف أن 1.2 مليار طفل يواجهون خطر أيا من هذه التهديدات، فى حين أن 153 مليون طف يتعرضون لثلاثتها.

وقال ديفيد رايت، المدير الإقليمى للمنظمة فى بيان "إن أكثر من نصف أطفال العالم تبدأ حياتهم فى التعرض لكبت لأنهم فتيات، أو لأنهم فقراء أو لأنهم ينشأون فى مناطق حرب". وأضاف أن الزواج المبكر وعمالة الأطفال وسوء التغذية هى بعض الأحداث المغيرة للحياة التى قد تسرق من الأطفال طفولتهم.

وأصدرت المنظمة المؤشر الثانى "لنهاية الطفولة"، والذى يرتب 175 دولة من حيث المخاطر التى يتعرض لها الأطفال والتى تشمل الموت وسوء التغذية وغياب التعليم والعمل والزواج القسرى. وفى حين أن أغلب العالم قد شهد تحسنا عن العام الماضى، فأن الأوضاع الخاصة بالأطفال قد ساءت فى 40 دولة.

وكانت أكثر عشر دول خطورة للأطفال أفريقية، وأخطرها النيجر ومال وجمهورية أفريقيا الوسطى، فى حين أن سنغافورة كانت أفضل الدول للأطفال وتلتها النرويج والسويد.