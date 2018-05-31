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ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات

الخميس، 31 مايو 2018 12:00 ص
ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات محمد سعفان يتابع الانتخابات العمالية - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوجه ملايين العمال، اليوم الخميس، إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية 2018 - 2022 كما يتم فى ذات الوقت انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بواقع انتخاب 50% من أعضاء مجلس الإدارة الذين يقابلهم 50% من المعينين إضافة إلى رؤساء هذه الشركات.
 
وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الانتخابات العمالية فى هذه المرحلة تمثل أهمية قصوى لكونها تجمع بين استحقاقين نص عليهما الدستور والقانون وهما العمل النقابى والتمثيل العمالى فى إدارة شئون الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة البالغة 125 شركة للصناعات الثقيلة والاستراتيجية كالحديد والصلب والنسيج والأدوية والصناعات الكيماوية والنقل والتشييد وأن إجراء الانتخابات فى هذين الاستحقاقين فى وقت واحد هدفه الحفاظ على سير العمل والإنتاج بهذه المنشآت التنموية.
 
ووجه المراغى عبر شبكات التواصل الاجتماعى وغرفة العمليات نداءا لجميع العاملين بمراعاة الدقة عند اختيار ممثليهم فى اللجان النقابية ومجالس إدارة الشركات وطلب من المنظمات والاتحادات العمالية بالمحافظات توفير كافة الوسائل للتيسير على العمال فى العملية الإنتاجية.

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