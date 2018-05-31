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الخميس، 31 مايو 2018 03:41 م
خالد صلاح
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مكتب الإحصاءات التركى: ارتفاع العجز التجارى 35.6% فى أبريل

الخميس، 31 مايو 2018 01:22 م
مكتب الإحصاءات التركى: ارتفاع العجز التجارى 35.6% فى أبريل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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قال معهد الإحصاءات التركى اليوم الخميس، إن العجز التجارى لتركيا زاد 35.6% على أساس سنوى فى أبريل ليصل إلى 6.69 مليار دولار.

 

وأظهرت البيانات نمو الصادرات 7.8 % إلى 13.9 مليار دولار فى حين زادت الواردات 15.6 % إلى 20.6 مليار دولار.

 


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