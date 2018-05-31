مكتب الإحصاءات التركى: ارتفاع العجز التجارى 35.6% فى أبريل

رويترز

قال معهد الإحصاءات التركى اليوم الخميس، إن العجز التجارى لتركيا زاد 35.6% على أساس سنوى فى أبريل ليصل إلى 6.69 مليار دولار.

وأظهرت البيانات نمو الصادرات 7.8 % إلى 13.9 مليار دولار فى حين زادت الواردات 15.6 % إلى 20.6 مليار دولار.