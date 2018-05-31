مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف و880 سائحا خلال 24 ساعة

شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية وصول 4 آلاف و880 سائحا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والآثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة.

وشهد المطار وصول 216 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول بريطانيا وأمريكا وروسيا والصين وإندونيسيا وكرواتيا وهولندا واليابان وتايوان بالإضافة إلى عدة مجموعات سياحية عربية قادمة من السعودية والبحرين والكويت والإمارات والعراق.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.