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مصر توقع اتفاقية تعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة الوزراء

الخميس، 31 مايو 2018 10:40 ص
مصر توقع اتفاقية تعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إتفاقية تعاون بين مصر والآلية الإفريقية لمراجعة الوزراء المعنية بالحوكمة في القارة الأفريقية، والتى وقعها رئيس الوزراء ووزير خارجية نيجيريا الأسبق وممثل لجنة الآلية الإفريقية. 

 

وقال إبراهيم الجمبرى، وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الآلية الإفريقية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية مع مصر، مؤكدا على تولي رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019، مما يؤكد دور مصر.

 

وقال السفير أشرف راشد، سفير مصر السابق بروما المجال الأول الديمقراطية والحوكمة السياسية والتنمية الاقتصادية، إن الدول الأعضاء ومنها مصر تعمل على إجراء تقييم ذاتى يعقبها المراجعة والتى يرأسها إبراهيم الجمبرى، ممثل لجنة الآلية الافريقية.


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مجلس الوزراء

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توقيع اتفاقية




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