video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر توقع اتفاقية تعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

الخميس، 31 مايو 2018 10:40 ص
مصر توقع اتفاقية تعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إتفاقية تعاون بين مصر والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالحوكمة في القارة الأفريقية، والتى وقعها رئيس الوزراء ووزير خارجية نيجيريا الأسبق وممثل لجنة الآلية الإفريقية. 

 

وقال إبراهيم الجمبرى، وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الآلية الإفريقية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية مع مصر، مؤكدا على تولي رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019، مما يؤكد دور مصر.

 

وقال السفير أشرف راشد، سفير مصر السابق بروما المجال الأول الديمقراطية والحوكمة السياسية والتنمية الاقتصادية، إن الدول الأعضاء ومنها مصر تعمل على إجراء تقييم ذاتى يعقبها المراجعة والتى يرأسها إبراهيم الجمبرى، ممثل لجنة الآلية الافريقية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يستعرض جهود تحفيز الاستثمار خلال اجتماعه بشريف إسماعيل وسحر نصر

السيسى يفوض شريف إسماعيل في اختصاصات رئيس الجمهورية.. اعرف التفاصيل

الالية الافريقية

مجلس الوزراء

مصر

الحوكمة

توقيع اتفاقية




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة