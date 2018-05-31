مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

لقى موظف بالمعاش مصرعه إثر اصطدامه بسيارة له على طريق أجا امام قرية شبراويش.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزى بوصول عبدالقدوس س. س 62 سنه موظف بالمعاش ، ومقيم قرية " السلامية " دائرة المركز مصاب بنزيف داخلى بالمخ وجروح وسحجات متفرقة بالجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج "إدعاء حادث طريق" ولا يمكن إستجوابه وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى ، وتوفى عقب وصوله .

وبالإنتقال وسؤال مرافقه طارق إ. ا 56 سنه عامل ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال عبور المتوفى الطريق أمام قرية " شبراويش " دائرة المركز ، إصطدمت به سيارة مجهولة " فرت هاربة " مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته.

وورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليها ولاتوجد شبهة جنائية وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد السيارة وضبطها وقائدها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8875 لسنة 2018 جنح المركز , وجارى العرض على النيابة العامة.