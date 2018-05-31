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مصرع طفلة غرقا بترعة فى المنوفية

الخميس، 31 مايو 2018 08:24 ص
مصرع طفلة غرقا بترعة فى المنوفية جثة طفل ـ صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقيت طفلة بقرية دنشواى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعها غرقا أثناء لهوها وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة الشهداء من  "م .م. ا." 40 عاما بوفاة ابنه "إ" 4 سنوات نتيجة سقوطه بترعة الجزائر المارة من أمام أرضة الزراعية بذات الناحية أثناء قيامه باللهو، ونفى الشبهة الجنائية وبسؤال كلا من والدة الطفل "س .ا. ع."  30عاما ربة منزل، رجل الإدارة "ع .ع. ا." 66 عاما وأوريا بمضمون ما جاء بأقوال والده  ونفيا  الشبهة الجنائية.

 

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6631 جنح مركز الشهداء  لسنة 2018م بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

 

كما لقى طفل مصرعه بقرية العجايزة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام جرار زراعى به وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مستشفى قويسنا المركزى باستقبالها الطفل "ا.ي. م." 10 سنوات تلميذ " جثه هامدة متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة تهتك بالصدر.

 

وبالانتقال والفحص وبسؤال جده "م .م. ا."  59 عاما موظف قرر أنه أثناء قيام حفيدة باللهو أمام المنزل اصطدم به جرار زراعى مجهول أحدث إصابته التى أودت بحياته وفر هاربا، ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات. 

 

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12876  جنح مركز قويسنا لسنة 2018م .بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة. 

 

 


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