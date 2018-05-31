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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة ستانلى فى الإسكندرية

الخميس، 31 مايو 2018 11:41 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة ستانلى فى الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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لقى موظف بالمعاش مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة ستانلى شرق مدينة الإسكندرية.
 
كان مأمور قسم أول الرمل، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب بطريق الجيش منطقة ستانلى "الحارة البحرية"، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى بالطريق المشار إليه، اصطدمت بموظف بالمعاش حال عبوره الطريق، ما أدى لإصابته بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
 
تم نقل المصاب لمستشفى جمال عبد الناصر، وتوفى عقب وصوله، وبسؤال نجله أيد ما جاء بالفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة والده، فتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

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