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مصدر عراقى: "داعش" يعود بعد انتهاء عملية تعقب خلاياه فى "المطيبيجة"

الخميس، 31 مايو 2018 12:46 م
مصدر عراقى: "داعش" يعود بعد انتهاء عملية تعقب خلاياه فى "المطيبيجة" تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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كشف مصدر محلى فى محافظة ديالى العراقية، اليوم الخميس، عن عودة خلايا تنظيم "داعش" إلى بعض مناطق "المطيبيجة" على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز"، "إنه وفق المعلومات الأمنية المتوفرة تم رصد أنشطة خلايا "داعش" فى بعض مناطق حوض "المطيبيجة" على الحدود بين ديإلى وصلاح الدين لكنه ضمن حدود الأخيرة، بعد أيام على انتهاء عملية عسكرية واسعة لتعقب خلاياه".

وأضاف إن "داعش" ستبقى خلاياه تشكل خطرا على ديإلى وصلاح الدين فى آن واحد، مبينا أن "المطيبيجة" ليست منطقة صغيرة بل واسعة ومترامية الأطراف وذات تضاريس معقدة للغاية.

وكانت قيادة عمليات ديإلى شنت قبل أيام بالتنسيق مع عمليات سامراء عملية عسكرية واسعة لتعقب "داعش" فى المطيبيجة ومحيطها، أسفرت عن ضبط مضافات وأكداس من الأعتدة وتفكيك وتفجير العديد من العبوات الناسفة.

 


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