مجموعة الصداقة لمصر فى صربيا تعقد أول اجتماع لها منذ خمس سنوات.. صور

​استقبلت مجموعة الصداقة البرلمانية لمصر فى صربيا السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد، فى اجتماع هو الأول لها منذ 5 سنوات برئاسة "دوبرافسكا فيليبوفسكى Dubravka Filipovski" نائبة رئيسة البرلمان ومشاركة نائبى رئيس المجموعة الدكتورة "داينتسا بوفيتش Danica Bukvić" ممثلة الحزب الاشتراكى الصربى و"بويان طوربيتسا Bojan Torbica " ممثل حركة الاشتراكيين.

وأبرزت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر دعوة رئيسة البرلمان الصربى Maja Gojković لاستضافة مقر البرلمان، لمعرض فى يوليو القادم، يضم أهم الوثائق التاريخية حول العلاقات بين مصر وصربيا فى الذكرى الـ110 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

​وفى ذات السياق، اجتمع السفير عمرو الجويلى بكل من الدكتور "ميروسلاف بيرتستش Miroslav Perisic " مدير عام الأرشيف الوطنى لصربيا السيد "ميلان ترزيتش Milan Trzić " مدير عام الأرشيف الوطنى ليوغسلافيا (الذى يجمع وثائق ومخطوطات رسمية لاتحاد يوغسلافيا خلال عهد المملكة والجمهورية)، حيث تم الاتفاق على إصدار كتاب "أبيض" يجمع الوثائق التاريخية الخاصة بالعلاقات بين مصر وصربيا، لتوثيق الروابط التاريخية والثقافية الثرية بين البلدين ونقله للأجيال المستقبلية.

وعبر مديرا الأرشيف الوطنى الصربى واليوغوسلافى عن تطلعهما لإبرام مذكرة تفاهم مع دار الكتب والوثائق القومية المصرية التى وجها إليها الدعوة للمشاركة فى الاحتفال بالذكرى الـ120 لإنشاء الأرشيف الوطنى لصربيا، فى 14 ديسمبر المقبل.

​وقام مديرا الأرشيف بضم كتاب "صربيا بعيون مصرية"، الذى حرره سفير مصر فى بلجراد، إلى المكتبة العامة للأرشيف، باعتباره يعكس التاريخ الشفهى للعلاقات بين البلدين إذ يضم ذكريات السفراء المصريين فى بلجراد منذ تفكك يوغوسلافيا، وإقامة صربيا بشكلها الحديث.

ودعا سفير مصر فى بلجراد الكليات المتخصصة فى تدريس التاريخ لتشجيع طلبة الدراسات العليا لإعداد دراسة عن انتقال مقر إقامة حكومة مملكة يوغسلافيا لعدة أشهر فى عام 1941 إلى مصر، باعتبارها مرحلة مهمة فى العلاقات بين البلدين لم تحظ بعد بالدراسات التاريخية الكافية.