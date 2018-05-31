مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يُكرّم ميرفت التلاوى

كرم مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة السفيرة مرفت التلاوى، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية اليوم الخميس، لإسهاماتها الكبيرة فى نجاح الدورة الثانية من المهرجان والتى حملت عنوان «جميلة بوحيرد- امرأة ملهمة ومناضلة».

ترأست "التلاوي" هيئة أمناء المهرجان، والذى قام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارة السياحة والمجلس القومى للمرأة، وعرض عدد 100 فيلم متنوع من كافة أنحاء العالم ذات الاهتمام بقضايا وهموم المرأة، حيث تمت ترجمة الأفلام الأجنبية المشاركة إلى اللغة العربية، وكذلك إشراك النساء صناع الأفلام من مصر والعالم فى الندوات لتعظيم الأثر، وقد شارك فى المهرجان أكثر من 30 دولة.

وأكدت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، على أهمية الدور الذى قامت به ميرفت التلاوى فى دعم وإنجاح المهرجان من خلال خبراتها المتراكمة وعلاقاتها الدولية.