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مبادئ أرستها النقض.. الاستناد على اتهامات سابقة للطاعن لتعزيز أدلة الثبوت صحيح

الخميس، 31 مايو 2018 12:00 ص
مبادئ أرستها النقض.. الاستناد على اتهامات سابقة للطاعن لتعزيز أدلة الثبوت صحيح محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر
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أرست محكمة النقض مبدأ قانونيًا خلال نظرها الطعن رقم 49358 لسنة 85 بجلسة 17 أكتوبر 2017، وهو أن استناد الحكم على اتهامات سابقة للطاعن قيد التحقيق كقرينة معززة لأدلة الثبوت صحيح، طالما أن المحكمة لم تتخذها دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة عليه.

 

وأوضحت محكمة النقض، أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على ما أسند إلى الطاعن من اتهامات سابقة ما زالت قيد التحقيق، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها، فإنه لا عيب على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة التى اعتمد عليها فى قضائه مادام أنه لم يتخذ من القضايا التى سبق اتهام الطاعن فيها دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة عليه.


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