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كيف قضت وزارة الصحة على 95% من قوائم انتظار جراحات القلب× 7 معلومات

الخميس، 31 مايو 2018 10:00 م
كيف قضت وزارة الصحة على 95% من قوائم انتظار جراحات القلب× 7 معلومات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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منذ فترات طويلة، وتمثل قوائم الانتظار الخاصة بجراحات القلب مشكلة كبيرة للمرضى، ما دفع الوزارة لتشكيل لجنة لتقصى حقيقة المشكلة وحصر أسبابها وحلها تخفيفا على المرضى.
 
"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا وفق بيانات وزارة الصحة عن آليات إنهاء قوائم انتظار جراحات القلب بنسبة تصل إلى 95%.
 
1- تشكيل لجنة لتقصى أسباب قوائم الانتظار وإنهائها تخفيفا على المرضى.
  
2- زيادة عدد العمليات وأسرة الرعاية المركزة. 
 
3- تكثيف توريد المستلزمات للمستشفيات التى تعانى من قوائم الانتظار.
 
4- زيادة عدد العمليات فى مستشفى معهد ناصر لـ 10 عمليات للقلب المفتوح فى اليوم. 
 
5- توريد 22 ألفا و500 قسطرة تشخيصية للمستشفيات، و28 ألفا و750 مدخلات قسطرة قلب.
 
6- ضخ 228 صمام قلب أورطى و193 صمام ميترالى و971 مؤكسدات للقلب للمستشفيات
 
7- توزيع 128 صمام نسيجى أورطى و229 صمام نسيجى ميترالى على المراكز الطبية.

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الصحة

جراحات القلب

معهد ناصر




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