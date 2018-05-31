كبار الإعلاميين فى حفل الإفطار السنوى للسفارة السعودية بالقاهرة.. صور

كتبت ريهام عبد الله

أقام السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، حفل الإفطار السنوى، بحضور عدد كبير من المفكرين والمثقفين ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين المصريين.



السفير السعودى والكاتب الصحفى خالد صلاح

ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية بالقاهرة، صورًا من حفل الإفطار، وعلق عليها: "شكّل اللقاء الذى يُعد تقليدًا سنويًا تقيمه سفارة خادم الحرمين الشريفين فى شهر رمضان، فرصة للتعارف بين الوسط الإعلامى المصرى وسعادة السفير، بعد مباشرة مهام عمله فى القاهرة".



















السفير السعودى يستقبل مكرم محمد أحمد

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين، على أن العلاقات "السعودية – المصرية" تشهد طفرة غير مسبوقة فى تاريخها، برعاية ودعم من القيادة الرشيدة فى البلدين الشقيقين، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من بشائر الخير فى تعميق وتطوير هذه العلاقات القوية بين البلدين.



الإعلامى وائل الإبراشى فى حفل إفطار السفارة السعودية



السفارة السعودية بالقاهرة



السفارة السعودية



السفير السعودى يستقبل الكاتب الصحفى ياسر رزق



السفير السعودى يستقبل مكرم محمد أحمد



الكاتب الصحفى مجدى الجلاد والسفير السعودى بالقاهرة



حفل إفطار السفير السعودى



لقاء عقب حفل إفطار

السفير السعودى يستقبل الدكتور عبد المنعم سعيد السفير السعودى يستقبل الدكتور عبد المنعم سعيد



سفارة السعودية



رجل الأعمال محمد أبو العنين والسفير السعودى