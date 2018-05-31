كاهن كنيسة زويلة: صدرنا للعالم الفكر المسيحى وأسسنا نظام الرهبنة

أعرب القس متياس عبد الصبور، راعى كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية بزويلة، عن سعادته بالاحتفال بكنيسة العذراء بحارة زويلة كأحد مسارات العائلة المقدسة فى مصر، مؤكدًا أن مصر التى احتوت يوسف الصديق، كانت ملجأ لكل من قصدها تائهًا أو حائرًا أو خائفًا ومن بين ذلك العائلة المقدسة.

وأضاف، راعى الكنيسة خلال الاحتفالية التى تنظمها الكنيسة فى عيد دخول المسيح أرض مصر، إنه لأول مصر صدرت للعالم الفكر الرعوى المسيحى وخرج منها أول راهب فى التاريخ هو الأنبا أنطونيوس

جدير بالذكر أن كنائس زويلة الأثرية تعد أقدم كنيسة بالقاهرة الفاطمية وقد زارتها العائلة المقدسة، وتضم كنائس السيدة العذراء، ومار جرجس، وأبو سيفين والقديس صليب الجديد، وديرى السيدة العذراء ومارجرجس.