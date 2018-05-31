قائد مكافحة الإرهاب بكركوك العراقية: خلايا نائمة لـ "داعش" فى أطراف المحافظة

بغداد (أ ش أ)

أكد اللواء الركن معن السعدى قائد العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب فى محافظة كركوك العراقية ، وجود خلايا نائمة لمسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى أطراف المحافظة الغربية والجنوبية.

وقال السعدى، فى اتصال هاتفى لراديو "سوا" الأمريكى، اليوم الخميس، "هناك بعض الخلايا النائمة لعناصر داعش فى محيط كركوك، بسبب الطبيعة الجغرافية المعقدة للمحافظة التى استغلها الدواعش ".

وأوضح أن هناك تنسيقا مع قوات التحالف الدولى لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف للمسلحين، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت أكثر من هدف وتجمع لتنظيم فى مناطق وعرة يستخدمها التنظيم الإرهابى، واصفا الوضع فى محافظ كركوك بشكل عام بالجيد .

وأشار إلى أن الوضع الأمنى فى مركز مدينة كركوك مستمر رغم التظاهرات المستمرة ضد نتائج الانتخابات، مضيفا أن مهمة قوات الأمن الحفاظ على صناديق الاقتراع وتأمين حماية للمتظاهرين لحين حل الموضوع من قبل الجهات المعنية فى بغداد، مؤكدا حرصهم على عدم وقوع أى اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.