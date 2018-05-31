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الخميس، 31 مايو 2018 05:42 م
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فيديو.. دعوة من القلب.. المواطن محمد فى رمضان: "ارزقنى رزقا حلالا يا رب"

الخميس، 31 مايو 2018 04:00 م
فيديو.. دعوة من القلب.. المواطن محمد فى رمضان: "ارزقنى رزقا حلالا يا رب" يد تدعو
كتبت ـ منة الله حمدى
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للدعاء شأن ومنفعة عظيمة، ويدفع فيه العبد النقم عن نفسه طالبًا الرضا من الله عز وجل، ويعد شهر رمضان المبارك فرصة كبيرة لقبول الدعاء فهو شهر البركة، لذلك يفضل المسلم الإكثار من الدعاء أثناء صيامه فى شهر رمضان المبارك، لما له من فضل عظيم، ومن فضائل الدعاء الاعتراف والإيمان بالله عز وجل، ويعد الدعاء أكرم شيءٍ على الله سبباً لدفع غضب الله تعالى، والشعور بالانشراح وراحة البال والتخلص من الهموم.

فيديو 7 قناة "اليوم السابع" المصورة  جابت شوارع المحروسة فى شهر قبول الدعوات، ورصدت ما يتمنى المواطن تحقيقه من الله عز وجل فى شهر رمضان الكريم .

فالتقى مع المواطن محمد رمضان والذى دعا ربه قائلًا "يارب أرزقنى رزقا حلالا، واهدنى واهدى أولادى وذريتى، وأصلح شأن بلادنا".


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دعوة من قلب

المواطن مصرى

رمضان كريم




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