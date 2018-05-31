فوز اللجنة النقابية للخدمات الصحية بمحافظة الشرقية بالتزكية

فاز على عبد الباسط برئاسة اللجنة النقابية للخدمات الصحية محافظة الشرقية بالتزكية، وكل من أشرف محمد وأمل عبد الحميد ودسوقى أحمد وطلعت أحمد وعلوى حامد وعماد رمضان ومحمد إبراهيم ومحمد رجب ونبيل عبد المعبود أعضاء بالتزكية، كما فازت بالتذكية معظم اللجان النقابية الخاصة بالمديريات بالمحافظات منها الدقهلية وأسيوط وكفر الشيخ.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.