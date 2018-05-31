فلاح يتهم عامل ونجله بحرق 2 فدان بطاطس بسبب خلافات الجيرة بكفر الزيات

الغربية – عادل ضرة

حرر فلاح مقيم قرية أبيار دائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، محضرا يتهم عامل ونجله بحرق 2 فدان بطاطس وأتت النيران على محتوياتهم بسبب خلافات الجيرة، تم ضبطهما ونفيا ما نسب إليهما.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بمفرش بطاطس بقرية إبيار.

انتقلت قوات الحماية المدنية والرائد احمد الصباحى، رئيس مباحث مركز كفر الزيات، وتم إخماد النيران، وتبين من الفحص نشوب حريق بمفرش بطاطس مساحة 2 فدان مغطى بقش الأرز بأرض بحوض الجزائر زمام قرية أبيار، ملك سعيد عبد العال هنطش 56 سنة فلاح، والذى اتهم كل من أحمد معتمد النحراوي 59سنة عامل، ونجله "محمد" باشعال النيران بمحصول البطاطس لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، تم ضبط المتمهمين ونفيا ما نسب إليهما، تحرر المحضر 19066جنح مركز كفر الزيات، وتولت النيابة العامة التحقيق.