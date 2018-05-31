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غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر للمعتمرين المتأخرين عن مغادرة السعودية

الخميس، 31 مايو 2018 01:48 م
غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر للمعتمرين المتأخرين عن مغادرة السعودية معتمرين - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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دعت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية، المعتمرين القادمين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، الالتزام بالتعليمات والتقيد بمدة التأشيرة، تفاديا لعقوبة تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر مع الترحيل.

كما حذرت مديرية الجوازات عبر موقعها الإلكترونى المواطنين والمقيمين من تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم ، أو تقديم أى وسيلة تؤدى إلى بقائهم فى البلاد بصورة غير نظامية ، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على تلك المخالفات.


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