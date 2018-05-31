غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر للمعتمرين المتأخرين عن مغادرة السعودية

كتبت ميرفت رشاد

دعت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية، المعتمرين القادمين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، الالتزام بالتعليمات والتقيد بمدة التأشيرة، تفاديا لعقوبة تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر مع الترحيل.

كما حذرت مديرية الجوازات عبر موقعها الإلكترونى المواطنين والمقيمين من تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم ، أو تقديم أى وسيلة تؤدى إلى بقائهم فى البلاد بصورة غير نظامية ، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على تلك المخالفات.