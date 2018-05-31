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ضبط أمين مخازن بحى الكوثر فى سوهاج استولى على جزء من عهدته

الخميس، 31 مايو 2018 03:34 ص
ضبط أمين مخازن بحى الكوثر فى سوهاج استولى على جزء من عهدته مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت مديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم من إلقاء القبض على أمين مخازن بالوحدة المحلية لحي الكوثر وذلك عقب قيامه بالإستيلاء على جزء من العهدة المسلمة له.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا يفيد ورد معلومات أكدت صحتها  التحريات مفادها إستيلاء أمين مخازن على جزء من عهدته بالوحدة المحلية لحى الكوثر .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بالإشتراك مع الرائد أحمد صقر رئيس مباحث قسم حى الكوثر وتبين من التحريات قيام صلاح  ا ا م 57 سنة أمين مخازن بالوحدة المحلية لحي الكوثر ويقيم بناحية الصوامعه شرق دائرة مركز أخميم بالإستيلاء علي جزء من العهدة المسلمة له " أبواش حريق " والتزوير والتلاعب فـي الدفاتر الخاصة بالمخازن وإختلاس تلك الأدوات حيث بلغت قيمتها "41895" جنيهاً وأمكن الحصول علي كافة المستندات المؤيدة للواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة  وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 213 إداري مركز قسم الكوثر لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

 


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