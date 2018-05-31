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الخميس، 31 مايو 2018 05:32 ص
خالد صلاح
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صور..رئيس كوبا يدافع عن نظيره الفنزويلى خلال أول زيارة خارجية له فى كراكاس

الخميس، 31 مايو 2018 05:00 ص
صور..رئيس كوبا يدافع عن نظيره الفنزويلى خلال أول زيارة خارجية له فى كراكاس رئيس فنزويلا يستقبل رئيس كوبا
كراكاس (أ ف ب)
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دافع الرئيس الكوبى ميجيل دياز-كانيل عن حليفه ونظيره الفنزويلى نيكولاس مادورو خلال زيارته كراكاس الأربعاء، ودعا دول أمريكا اللاتينية إلى تقديم الدعم لمادورو الذى اعتبره "ضحية حرب اقتصادية وسياسية".

ويقوم دياز-كانيل الذى خلف راوول كاسترو فى 19 إبريل الماضى بأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الى فنزويلا، وقد حظى باستقبال حار عند وصوله الى مطار مايكويتيا فى كراكاس، وقال "انا سعيد لوجودى فى فنزويلا ولتحيا الثورة البوليفارية ويحيا الرئيس مادورو".

وأشار الى ان الهدف الاساسى لزيارته فنزويلا هو اظهار التضامن مع مادورو بعد اعادة انتخابه رئيسا فى 20 مايو، بعد رفض الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى و13 بلدا آخر فى اميركا اللاتينية لهذه الانتخابات باعتبارها "خديعة".

ووصف دياز-كانيل الانتخابات الفنزويلية التى قاطعتها المعارضة الرئيسية بأنها "نجاح ساحق"، وقال "ربما أزعج صوت الغالبية الولايات المتحدة، والحقيقة انهم غير قادرين على الاعتراف بالشرعية".

وتتزامن زيارة الرئيس الكوبى مع إعلان كندا لمزيد من العقوبات ضد مساعدى مادورو، بما فى ذلك زوجته سيليا فلوريس لاجرائهم انتخابات "غير شرعية وغير ديموقراطية".

الرئيس الكوبى مع نظيره الفنزويلى
الرئيس الكوبى مع نظيره الفنزويلى

 

رئيس فنزويلا يتحدث إلى الرئيس الكوبى
رئيس فنزويلا يتحدث إلى الرئيس الكوبى

 

رئيس فنزويلا يستقبل نظيره الكوبى
رئيس فنزويلا يستقبل نظيره الكوبى

 

رئيس كوبا فى فنزويلا
رئيس كوبا فى فنزويلا

 

 


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