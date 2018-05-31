صور..بدء الاجتماع بين وزير الخارجية الأمريكى ومسئول كورى شمالى بنيويورك

نيويورك (أ ف ب)

بدأ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو والجنرال كيم يونج شول الذراع اليمنى للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، اجتماعا فى نيويورك من اجل الاعداد للقمة التاريخية المرتقبة بين زعيمى البلدين.

وشاهد مراسل لفرانس برس كيم يونج شول، الذى ينتمى الى الدائرة الضيقة المحيطة بالزعيم الكورى الشمالى الشاب، وهو يصل الى شقة فى نيويورك قرب مقر الأمم المتحدة بعد وقت قصير على وصول بومبيو.



وزير الخارجية الأمريكى بومبيو يستقبل المسئول الكورى بنيويورك



جانب من اللقاء



وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يستقبل المسئول الكورى بنيويورك



كيم يونج شول المسئول الكورى الشمالى



كيم يونج شول



مايك بومبيو



وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يستقبل المسئول الكورى