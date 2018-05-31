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صور.. القنصل العام الجديد فى سيدنى يحضر حفل الإفطار السنوى للجالية المصرية

الخميس، 31 مايو 2018 10:31 م
صور.. القنصل العام الجديد فى سيدنى يحضر حفل الإفطار السنوى للجالية المصرية الجالية المصرية فى سيدنى
كتب- هاشم الفخرانى
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اقام المجلس الاستشارى المصرى – الاسترالى فى سيدنى حفل الافطار السنوى للجالية المصرية فى استراليا ،وكذلك حفل استقبال للقنصل العام المصرى الجديد لدى سيدنى السفير ياسر عابد حرمه، ونائب القنصل محمد فرغل وحرمه، والسفير طاهر بدر وحرمه.

 

هانى عادل من اليمين وبجواره السفير ياسر عابد
هانى عادل من اليمين وبجواره السفير ياسر عابد

 

وحضر الحفل رموز من رؤساء وأعضاء الجالية وشيوخ من الأزهر الشريف وكذلك رئيس المجلس الاستشارى المصرى – الاسترالى رفعت عبيد ونائب رئيس المجلس لشئون الشباب هانى عادل ونائب رئيس المجلس أمير سالم.

 

 

السفير ياسر عابد والسيدة حرمه
السفير ياسر عابد والسيدة حرمه

 

حفل الافطار السنوى للجالية المصرية فى سيدنى
حفل الإفطار السنوى للجالية المصرية فى سيدنى

 

كما حرص اعضاء مجلس الشعب فى استراليا مشاركة الجالية المصرية حفل الإفطار حيث شارك فيه  ادمون عطا الله ، و تانيا ميهولك و د. باهى ابو حمد رئيسة جمعية انماء الشعر والثقافة فى استراليا وحرم سفير لبنلن فى ماليزيا

 

هانى عادل نائب رئيس المجلس وباهى ابو حمد رئيسة جمعية انماء الشعر والثقافة فى استراليا
هانى عادل نائب رئيس المجلس وباهى أبو حمد رئيسة جمعية إنماء الشعر والثقافة فى أستراليا

 

ومن جانبه قال هانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى – الاسترالى أن الحفل كان رائعا حيث ضم كل طوائف الجالية المصرية من مسلمين وأقباط ،حيث شارك الأقباط اشقاءهم المسلمين افطار ليلة من ليالى رمضان المباركة.

 

جانب من حفل الافطار
جانب من حفل الإفطار

 

وأضاف هانى عادل أنه كانت هناك حالة من الود والسعادة انتابت الحضور ، وخاصة فى ظل حضور مشايخ من الأزهر الشريف منبر العلم والعلماء.

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

شيوخ من الأزهر فى حفل الافطار
شيوخ من الأزهر فى حفل الإفطار

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

كلمة السفير ياسر عابد
كلمة السفير ياسر عابد

 

رموز من الأزهر فى حفل الافطار
رموز من الأزهر فى حفل الإفطار

 

جانب من الحضور فى الحفل
جانب من الحضور فى الحفل

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حفل افطار

استراليا

سيدنى

السفير ياسر عابد




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