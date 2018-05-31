شرطة التموين تواصل حملاتها لإعادة الانضباط للأسواق وضبط المخالفين

كتب محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية، بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 2 قضية مواد بترولية، و21 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 137 إسطوانة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية دقيق مدعم وأقماح، بمضبوطات ( 54,120 طن )، و307 قضية مخالفات مخابز، و26 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط 104 قضية فى مجال الغش التجارى.

وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط 912 قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين )، و43 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات (2,637 طن)، و33 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، بالإضافة إلى 5 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، وقضيتين فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 11,100 طن أعلاف وأسمدة زراعية)، و6 قضايا فى مجال الاتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات ( 42198 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.