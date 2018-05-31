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شرطة التموين تضبط 70800 صاروخ ألعاب نارية فى حملات بالمحافظات

الخميس، 31 مايو 2018 02:42 م
شرطة التموين تضبط 70800 صاروخ ألعاب نارية فى حملات بالمحافظات ألعاب نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع عددٍ من مديريات الأمن، من ضبط 15 قضية اتجار فى الألعاب النارية، حيث تم ضبط 70800 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتعاون مع مديريات أمن الغربية، وكفر الشيخ، والقليوبية، والفيوم، عن ضبط 15 قضية  بمضبوطات 70800 صاروخ ألعاب نارية.

وتم ضبط 9443 صاروخ ألعاب نارية عن طريق الإدارة العامة لشرطة التموين، و14767 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام  بمديرية أمن الغربية، و390 صاروخ ألعاب نارية بكفر الشيخ، و1200 صاروخ ألعاب نارية بالقليوبية، و 45000 صاروخ ألعاب نارية  بالفيوم.


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