سيارة نقل تدهس موظف جمارك بساحة ميناء السخنة بالسويس

توفى موظف بجمارك ميناء العين السخنة بالسويس، إثر قيام سيارة نقل بدهسه داخل الميناء خلال عمله، ونقلت جثة المتوفى الى مشرحة مستشفى السويس العام.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عاقة بمصرع " ص . أ " موظف بجمرك العين السخنة داخل ساحة الميناء.

وأكدت معاينه الشرطة لموقع الحادث، على أن الموظف بجمارك السخنة خلال عمله قامت سيارة نقل مسرعة بدهسه وتوفى فى الحال.

وحرر محضر بقسم شرطة عتاقة، وقررت النيابة تسليم جثه المتوفى لذويه، وصرحت بدفن الجثة.