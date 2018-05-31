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الخميس، 31 مايو 2018 03:23 م
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سقوط لص أثناء سرقته أدوية من صيدلية فى كوم أمبو بأسوان

الخميس، 31 مايو 2018 01:38 م
سقوط لص أثناء سرقته أدوية من صيدلية فى كوم أمبو بأسوان أدوية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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تمكنت مباحث كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، من القبض على لص تسلل إلى صيدلية بمدينة كوم أمبو، لسرقة أدوية.

تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بوصول بلاغ لمركز الشرطة من العاملين بصيدلية "الزهور" بمدينة كوم أمبو، يفيد بتعرض الصيدلية للسرقة.

وبعد إعداد فريق بحث جنائى، توصل ضباط مباحث المركز عقب تفريغ كاميرات الصيدلية، والتحرى عن الواقعة، إلى أن المتهم المتورط فى الواقعة يدعى "ح. ع" مسجل خطر سرقات، وبعد إعداد كمين من قوة المباحث تمكنت القوة من ضبط المتهم.

وبمواجهة اعتراف بارتكابه واقعة السرقة بهدف استخدام وبيع كمية من الأدوية، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.


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