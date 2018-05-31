سفير مصر بكندا يرد على افتتاحية "جلوب أند ميل" ضد مصر: تضمنت مغالطات

كتبت ريم عبد الحميد

أرسل سفير مصر فى كندا معتز زهران خطابا مفتوحا للرد على أكاذيب صحيفة "جلوب أند ميل الكندية" ضد مصر، وأشار السفير إلى أن الصحيفة نشرت افتتاحية فى الثالث من إبريل الماضى تهاجم فيها مصر، أرسلت السفارة المصرية فى كندا ردا إلى الصحيفة فى 12 إبريل، لكن بعد أكثر من شهر، أصبح أنه تم حرمان السفارة من نشر حق الرد، سواء تم تحريره أما لا. وأمام هذا، وسعيا لتصحيح المسار المشوه ضد مصر، لم تجد السفارة خبرا آخر سوى تحويل الرد إلى خطاب مفتوح.

وقالت السفارة فى ردها إن الافتتاحية احتوت الكثير من المغالطات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأخيرة فى مصر، وبما أنه لا يمكن رؤيتها، إلا كصورة ظلامية، فقد أصبح من الضرورى تحديد عدد من الحقائق فيما يتعلق بالسياق العام الذى جرت فيه الانتخابات.

وأشار خطاب السفارة إلى أن المصريين ذهبوا إلى مراكز الاقتراع وتم إجراء الانتخابات الرئاسية، وكانوا حريصين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم برغم التهديدات المعلنة من قبل الجماعات الإرهابية باستهداف مراكز الاقتراع، وكانت عزيمة المصريين قوية، وتحدى 41% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت الصعاب وكانت العملية ناجحة وتم تقييمها على نطاق واسع بأنها ذات مصداقية.

وسرد الخطاب التحديات التى واجهتها مصر على الصعيد الداخلى والإقليمى فى السنوات الأخيرة، وقال إن مصر وعيا منها بالتحديات وعزما على المضى قدما، اتخذت خطوات هامة نحو بيئة أكثر استقرارا وأمنا تسمح بازدهار الديمقراطية ووجود مجتمع نابض بالحياة واقتصاد سليم من أجل ضمان زرع بذور مستقبل مزدهر.

وختم السفير خطابه بالقول إنه على ثقة فى النزاهة المهنية لجلوب اند ميل كمؤسسة إخبارية كندية موقوف بها، ولديها آليات تصحيح الذات للحصانة من السقوط دون قصد أو بدون وعى لتكتيكات الدعاية التى لا أساس لها من الصحة، فإننا نثق بأنها ستجد مساحة كافية لرد لنشر كاملا خلال نفس الفترة.