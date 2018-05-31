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سارقو سيارة بالصف: أطلقنا النار فى الهواء لإرهاب السائق فأصيب

الخميس، 31 مايو 2018 02:00 ص
سارقو سيارة بالصف: أطلقنا النار فى الهواء لإرهاب السائق فأصيب كلابش - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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اعترف المتهمون بسرقة سيارة "تاكسى" من قائدها بمنطقة الصف بجنوب الجيزة؛ بارتكابهم الواقعة، مؤكدين أنهم استوقفوا المجنى عليه بالطريق، وطالبوه النزول من السيارة وهددوه بالأسلحة النارية، وحينما رفض الامتثال إليهم صوبه نحوه الأسلحة النارية.

وتابع المتهمون فى اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، أنهم أطلقوا النيران على السيارة لإرهاب السائق، وحينما حاول الهرب أطلقوا النيران بشكل عشوائى فى الهواء فأصابته طلقة نارية، وأرشدوا عن مكان اخفائهم السيارة المستولى عليه، والأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد تعرض سائق لإطلاق النار على يد 3 مجهولين وسرقة سيارته التاكسى بالصف، وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة الصف من القبض على المتهمين وبحوزتهم السيارة المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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