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زعيم كوريا الشمالية يستقبل وزير الخارجية الروسى فى بيونج يانج

الخميس، 31 مايو 2018 11:25 ص
زعيم كوريا الشمالية يستقبل وزير الخارجية الروسى فى بيونج يانج زعيم كوريا الشمالية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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استقبل كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن زيارة لافروف تهدف لإجراء محادثات مع عدد من المسئولين البارزين هناك.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن لافروف التقى عقب وصوله إلى بيونج يانج بنظيره الكورى الشمالى "رى يونج هو"، دون الإشارة إلى تفاصيل الاجتماع بين الوزيرين.

وتأتى زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" الشهر المقبل.

 وقال لافروف لكيم جونج أون "تعالوا إلى روسيا وسيكون من دواعى سرورنا استقبالكم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، التى تديرها الدولة إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وصل إلى البلاد اليوم الخميس، بناء على دعوة من وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج هو.

من جهتها ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن لافروف التقى عقب وصوله إلى بيونج يانج بنظيره الكورى الشمالى "رى يونج هو"، دون الإشارة إلى تفاصيل الاجتماع بين الوزيرين.

وتأتى زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" الشهر المقبل.

 


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