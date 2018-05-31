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رسميا.. الدنمارك تحظر النقاب فى الأماكن العامة

الخميس، 31 مايو 2018 12:50 م
رسميا.. الدنمارك تحظر النقاب فى الأماكن العامة النقاب - أرشيفية
(أ ف ب)
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اعتمد البرلمان الدنماركى، اليوم الخميس، قانونا يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية اخرى مثل فرنسا وبلجيكا.

واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "أن كل شخص يرتدى ملابس تخفى وجهه فى الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".

واقترحت الحكومة الدنماركية فبراير الماضى حظر أغطية الوجه فى الأماكن العامة، ما قد يجعلها دولة أوروبية جديدة تفرض قيودا على ارتداء النقاب والبرقع.

وقال وزير العدل سورن بابى بولسن فى بيان إن هذه الألبسة "لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركى،واخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص فى الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع".

وأضاف "عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا فى الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجها لوجه".

ويعد ارتداء النقاب والبرقع مسألة حساسة فى أوروبا ،وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضى حظرا بلجيكيا على ارتداء أغطية الوجه فى الأماكن العامة.

وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب فى الأماكن العامة عبر قانون طُبق عام 2011.


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