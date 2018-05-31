رئيس نقابة الصحافة والطباعة: 15 لجنة فازوا بالتزكية بينهم "اليوم السابع"

كتب محمود راغب

أكد مجدى البدوى رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام الحالى، الذى فاز برئاسة اللجنة النقابية بجريدة الأسبوع بالتزكية، أن هناك 15 لجنة تابعين للنقابة فازوا بالتزكية، وهم جريدة اليوم السابع وجريدة الوفد والمجلس الأعلى للآثار بالقاهرة وهيئة آثار الوجه البحرى والبيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية وشركة مطابع الشمرلى وشركة مطابع العلمين ببرج العرب وببرس لتصنيع الورق.

وأكد محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة المشرف على الانتخابات، أن المشهد الانتخابى أظهر حرص المرشحين على تقدمهم لهذه الانتخابات، وتشوقهم لإحداث تغيير وضخ دماء جديدة، مشددا أن الدولة من مصلحتها أن يكون هناك تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال، لأنه يسهم فى تحسين الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تولت التنظيم فى هذه المرحلة لتفادى أى مشكلات تكون قد حدثت، مؤكدا أن أى خطأ يتم الإبلاغ عنه يتم معالجته فورا من قبل أحد أعضاء الهيئات القضائية "قاضى" فى اللجنة المشرفة على الانتخابات.